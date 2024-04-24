Силы ПВО уничтожили четвертый за ночь БПЛА над Воронежской областью Гусев: четвертый за ночь беспилотник уничтожили на подлете к Воронежу

Фото: МО РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четвертый за ночь беспилотник ВСУ над Воронежской областью, сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев. По его словам, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Третий БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен нашими силами ПВО на подлете к Воронежу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Угроза атаки беспилотных воздушных судов в регионе сохраняется, — написал он.

Ранее силы ПВО уничтожили три беспилотника ВСУ над Воронежской областью. Гусев уточнил, что пострадавших среди мирных граждан нет, однако на территории одного из частных домовладений осталась большая воронка после падения аппарата. Местным жителям будет оказана необходимая помощь по восстановлению пострадавших домов, подчеркнул Гусев.

До этого режим опасности атаки беспилотников был объявлен в Курской области. Губернатор региона Роман Старовойт констатировал, что средства противовоздушной обороны приведены в боевую готовность.

Кроме того, Старовойт известил, что линия электропередачи получила повреждения в результате обстрела поселка Теткино в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины. Часть населенного пункта осталась без света, еще восемь частных домов оказались под ударом. Осколками снаряда был нанесен урон заборам, окнам и крышам.