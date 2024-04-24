Третий беспилотник ВСУ был уничтожен на подлете к Воронежу Губернатор Гусев: третий украинский БПЛА уничтожен силами ПВО под Воронежем

Фото: МО Украины

Третий беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен российской противовоздушной обороной (ПВО) на подлете к Воронежу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Третий БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен нашими силами ПВО на подлёте к Воронежу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Угроза атаки беспилотных воздушных судов в регионе сохраняется, — передал глава Воронежской области.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев информировал, что средства ПВО уничтожили три беспилотника над регионом. Попытка атаки была пресечена в районе Каменска-Шахтинского поздней ночью, добавил он. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого при падении подавленного украинского дрона в Воронежской области была ранена женщина 1956 года рождения. Глава региона Гусев информировал, что она была госпитализирована. Также пострадала небольшая пилорама, принадлежащая индивидуальному предпринимателю. Повреждения получили два частных домовладения.

Кроме того, Министерство обороны РФ предупредило, что украинские военные попытались атаковать шесть российских регионов с помощью беспилотников. Под ударом оказались Курская, Тамбовская, Белгородская, Брянская и Липецкая области, а также Республика Мордовия.