Беспилотники атаковали ночью Мордовию и другие регионы России МО РФ: средства ПВО сбили 12 дронов над шестью регионами, включая Мордовию

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины попытались атаковать шесть российских регионов в ночь на 11 апреля, задействовав беспилотные летательные аппараты, сообщило Министерство обороны России. По данным ведомства, были атакованы Курская, Тамбовская, Белгородская, Брянская и Липецкая области, а также Республика Мордовия. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 12 беспилотников.

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один) Липецкой (один) областей, Республики Мордовия (два), — заявили в ведомстве.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о падении беспилотника на строящееся здание центральной районной больницы в селе Доброе. В результате инцидента никто из местных жителей не пострадал.

Также ранее руководитель ГТРК «Луганск» Николай Долгачев сообщил об ударе украинского FPV-дрона по эвакуационному транспорту съемочной группы «Вести Луганск», попавшей под обстрел. По его словам, беспилотник промахнулся и упал рядом с автомобилем. Оператор был ранен в ногу, корреспондент получил контузию.