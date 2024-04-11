БПЛА упал на строящуюся больницу в Липецкой области Артамонов: БПЛА упал на строящееся здание районной больницы в селе Доброе

Фото: МО Украины

Падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на строящееся здание центральной районной больницы произошло в селе Доброе Липецкой области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, жертв в результате инцидента нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Глава района Анатолий Попов оперативно докладывает о ситуации. Угроза атаки БПЛА на территории Добровского округа сохраняется, — предупредил глава области.

Ранее Минобороны РФ предупреждало об атаке ВСУ на Белгородскую область. В конце марта дежурные средства противовоздушной обороны сбили один беспилотник. После этого в министерстве информировали о еще одной атаке в регионе. В небе был уничтожен второй БПЛА.

В ночь на 31 марта губернатор Курской области Роман Старовойт объявлял о введенном режиме опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны были приведены в готовность, отмечал он.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил гражданам об обстреле поселка Запесочье в Погарском районе. При атаке никто не пострадал, обратил внимание он. На место обстрела выезжали оперативные и экстренные службы.