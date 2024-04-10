Стали известны подробности обстрела съемочной группы «Вести Луганск» Долгачев: машину с журналистами «Вести Луганск» атаковал дрон-камикадзе ВСУ

Фото: МО Украины

Украинский FPV-дрон атаковал эвакуационный транспорт съемочной группы «Вести Луганск», которая попала под обстрел ВСУ, рассказал руководитель ГТРК «Луганск» Николай Долгачев. По его словам, беспилотник промахнулся и упал рядом с автомобилем.

После того как противник отстрелялся артиллерийскими снарядами, уже эвакуационную машину пытался догнать FPV-дрон. К счастью, он упал рядом, не попал в сам автомобиль, — отметил Долгачев.

Итогом обстрела со стороны ВСУ стало ранение в ногу оператора и контузия у корреспондента, добавил руководитель ГТРК. Атака дрона-камикадзе корректировалась квадрокоптером, уточнил он.

Ранее гостелерадиокомпания «Луганск» опубликовала кадры обстрела, в результате которого пострадала съемочная группа телеканала. Снаряд упал прямо за спиной корреспондента Артема Юндаса, который получил контузию. Оператор Денис Шум был госпитализирован с ранением в ногу.

До этого сообщалось, что съемочная группа программы «Вести Луганск» попала под обстрел ВСУ на Кременском направлении, где журналисты снимали репортаж. Позже стало известно, что противник пытался добить раненых. Для повторной атаки украинские войска использовали беспилотник.