Появилось видео обстрела журналистов луганского филиала ВГТРК ГТРК «Луганск» опубликовала видео обстрела российских журналистов

Гостелерадиокомпания «Луганск» опубликовала кадры обстрела, в результате которого пострадала съемочная группа телеканала. Отмечается, что снаряд упал прямо за спиной корреспондента Артема Юндаса, который получил контузию. Оператор Денис Шум в настоящее время находится в госпитале с ранением в ногу.

Ранее сообщалось, что съемочная группа программы «Вести Луганск» попала под обстрел ВСУ на Кременском направлении, где журналисты снимали репортаж. Позже стало известно, что противник пытался добить раненных. Для повторной атаки украинские войска использовали беспилотник.

Накануне украинские войска использовали беспилотник для атаки на здания учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции. Случилось это спустя десять минут после того, как там побывали сотрудники МАГАТЭ, которые посещали лабораторию радиационного мониторинга. В результате атаки никто не пострадал, повреждений оборудования не зафиксировано.

При этом представитель военной разведки Минобороны страны Андрей Юсов заявил, что правительство Украины никак не связано с атакой дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС. По его словам, Киев не осуществлял вооруженную провокацию на электростанции.