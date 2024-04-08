Украина открестилась от атаки дронов на ЗАЭС ГУР Украины заявило о непричастности страны к удару дронов по Запорожской АЭС

Фото: МО Украины

Правительство Украины никак не связано с атакой дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), заявил изданию «Украинская правда» представитель военной разведки Минобороны страны Андрей Юсов. По его словам, Киев не осуществлял вооруженную провокацию на электростанции.

Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории <...> ЗАЭС, — подчеркнул Юсов.

Ранее пресс-служба Международного агентства по атомной энергии информировала, что угрозы ядерной безопасности из-за повреждения энергоблока на Запорожской АЭС после атаки дронов не зафиксировано. Однако нападение могло подорвать целостность системы защиты, уточнили представители МАГАТЭ.

До этого в Росатоме сообщили, что три сотрудника электростанции получили ранения при атаке ВСУ. Критических повреждений станция не получила, радиационный фон был в норме, он не превысил естественных фоновых природных значений, добавили в пресс-службе.

Ранее Вооруженные силы Украины атаковали территорию Запорожской атомной электростанции, задействовав беспилотники-камикадзе, сообщили представители ЗАЭС. Один дрон ударил в районе грузового порта, другой — рядом со столовой, был поврежден грузовой автомобиль. При этом за 20 минут до атаки на этой территории находились эксперты МАГАТЭ, констатировали представители электростанции.