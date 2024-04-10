ВСУ пытались добить раненных при обстреле российских журналистов «Вести Луганск»: ВСУ пытались добить дроном раненых сотрудников ВГТРК в ЛНР

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины пытались добить журналистов луганского филиала ВГТРК, которые были ранены при обстреле во время съемок программы «Вести Луганск» под Кременной, сообщила пресс-служба телеканала со ссылкой на пострадавшего корреспондента. По словам журналиста, для повторной атаки украинские войска использовали беспилотник.

Корреспондент съемочной группы, попавшей под обстрел, рассказывает о произошедшем. Артем Юндас получил контузию. По его словам, после обстрела боевики пытались добить раненых дроном, — сказано в сообщении.

Атака на съемочную группу «Вести Луганск» произошла 10 апреля. В общей сложности ВСУ выпустили по журналистам три снаряда. В результате обстрела пострадали два человека. Один из журналистов получил ранение в ногу, его отправят в госпиталь на обследование. Еще у одного корреспондента диагностировали контузию.

Ранее ВСУ атаковали молоковоз, который двигался по трассе между селами Старый Хутор и Бирюч в Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, для обстрела украинская армия использовала дрон-камикадзе. В результате атаки была повреждена цистерна. Пострадавших среди мирных жителей нет.