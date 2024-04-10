Съемочная группа российского телеканала попала под обстрел ВСУ Съемочная группа программы «Вести Луганск» попала под обстрел ВСУ в ЛНР

Фото: МО Украины

Съемочная группа программы «Вести Луганск» попала под обстрел Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба телеканала. Атака украинской армии произошла на Кременском направлении, где журналисты снимали репортаж. В результате обстрела пострадали два человека: один из журналистов получил ранение в ногу, еще один корреспондент — контузию.

Наша съемочная группа попала под обстрел во время съемок на Кременском направлении. Оператор Денис Шум получил ранение в ногу, его передали медикам. Корреспондент Артем Юндас получил контузию, — сказано в сообщении телеканала.

Ранее беспилотники ВСУ обстреляли два автобуса с людьми в городе Шебекино Белгородской области. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, атака произошла на участке трассы между селами Архангельское и Шамино. В результате обстрела пострадала одна пассажирка и водитель, госпитализация им не потребовалась. У транспортных средств повреждены кузова и крыши, а также выбиты окна.

Губернатор Брянской области ранее сообщил, что при обстреле поселка Климово со стороны ВСУ погибли женщина и ребенок. Еще трое мирных граждан пострадали. В результате атаки загорелся жилой дом, частично были повреждены несколько автомобилей.