Дроны ВСУ атаковали два автобуса в Шебекино

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два автобуса подверглись атаке со стороны дронов ВСУ в городе Шебекино Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавшие самостоятельно обратились в лечебное учреждение.

Два дрона атаковали движущиеся по дороге автобус и микроавтобус. Инцидент произошел на участке трассы между селами Шамино и Архангельское. В результате атак в автобусе пострадала женщина, в микроавтобусе — водитель. Пострадавшие самостоятельно обратились в районную больницу, — рассказал Гладков.

Глава региона уточнил, что у женщины диагностировали поверхностную рану ноги, у водителя микроавтобуса — множественные поверхностные осколочные ранения груди, правого плеча и поясницы. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. У транспортных средств повреждены кузова и крыши, а также выбиты окна. Еще один грузовой автомобиль был атакован на сельскохозяйственном предприятии.

Третий дрон-камикадзе атаковал парковку на территории сельскохозяйственного предприятия. В результате взрыва никто не пострадал, поврежден один грузовой автомобиль, — доложил губернатор.

До этого Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли село Тишанка в Волоконовском районе. Он отметил, что повреждены объекты электроинфраструктуры и частный дом, никто из местных жителей не пострадал.