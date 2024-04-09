Женщина и ребенок погибли при ударе ВСУ по российскому поселку Богомаз: женщина с ребенком погибли при обстреле ВСУ поселка Климово

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Женщина и ребенок погибли еще три человека пострадали при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ поселка Климово в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Также, отметил он, в результате атаки загорелся жилой дом, частично повреждены несколько автомобилей. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Украинские террористы совершили артиллерийский обстрел по мирным жителям поселка Климово. Удар нанесен в самый центр поселка. К сожалению, есть погибшие: женщина и ребенок. По предварительной информации, пострадали трое мирных граждан. Им сейчас оказывается медицинская помощь, — сообщил глава региона.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка полностью разрушен жилой дом. Осколки снарядов дают возможность предположить, что атака была проведена с применением РСЗО. При обстреле повреждения получили еще несколько расположенных рядом жилых домов. Жертв в результате атаки зафиксировано не было.

До этого Telegram-канал «Борус» опубликовал видео предполагаемой атаки Вооруженных сил Украины на учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске Воронежской области. Кадры были сняты на уличную камеру видеонаблюдения. На них видно, как на горизонте раздается взрыв. В Минобороны РФ информацию не комментировали.