ВСУ изрешетили дроном-камикадзе молоковоз под Белгородом Под Белгородом дрон-камикадзе атаковал молоковоз

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В Белгородской области атаковали молоковоз, который двигался по трассе между селами Старый Хутор и Бирюч Валуйского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что водитель машины во время обстрела не пострадал.

Глава приграничного региона также уточнил, что транспортное средство атаковали с украинской стороны с помощью дрона-камикадзе. В результате у молоковоза повреждена цистерна. Других подробностей ЧП Гладков не привел.

Ранее беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на территории бывшего спиртзавода в Курской области. Атака случилась у села Гуево Суджанского района. В результате в помещении произошел пожар, его оперативно потушили. Никто не пострадал.

В поселке Матвеев Курган в Ростовской области 7 апреля упал БПЛА самолетного типа. Дрон изучили и взрывных устройств на нем не обнаружили.

Ранее представитель военной разведки Минобороны Украины заявил, что Киев непричастен к атаке дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС. По его словам, ВСУ не осуществляли вооруженную провокацию на электростанции. Обстрел произошел 7 апреля. Один БПЛА ударил в районе грузового порта, другой — рядом со столовой, был поврежден грузовой автомобиль.