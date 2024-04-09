Сотрудники МАГАТЭ едва не попали под удар ВСУ в Запорожье ВСУ атаковали корпус ЗАЭС через десять минут после визита сотрудников МАГАТЭ

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал здание учебно-тренировочного центра Запорожской атомной электростанции через десять минут после того, как там проезжали сотрудники МАГАТЭ, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, представители миссии посещали лабораторию радиационного мониторинга.

Атака ВСУ произошла через 10 минут после того, как мимо учебно-тренировочного центра проехали сотрудники МАГАТЭ, которые возвращались с планового мероприятия по посещению внешней лаборатории радиационного мониторинга, — сообщила Яшина.

Она пояснила, что в учебно-тренировочном центре работники станции проходят обучение, а также отрабатывают технологические операции. Яшина добавила, что в результате атаки украинского дрона никто не пострадал, повреждений оборудования не зафиксировано.

Атака беспилотника ВСУ по территории ЗАЭС произошла 9 апреля. Украинский дрон упал на крышу корпуса, где находился единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Как подчеркнули на станции, атаки украинских войск являются прямым нарушением семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности на ЗАЭС, установленных МАГАТЭ на Совбезе ООН.