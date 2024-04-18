Над российским регионом уничтожили три беспилотника Губернатор Голубев: в районе Каменска-Шахтинского уничтожены три БПЛА

Фото: Marco Cordone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Средства ПВО уничтожили три беспилотника над Ростовской областью, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. По его словам, попытка атаки была пресечена в районе Каменска-Шахтинского поздней ночью. Минобороны РФ не комментировало информацию.

Около 02:00 ночи в районе в районе Каменска-Шахтинского силами противовоздушной обороны уничтожено 3 БПЛА. Последствия на земле уточняются, — написал он.

Ранее Голубев рассказал, что около 600 человек остались без света из-за атаки беспилотников в Морозовском районе Ростовской области. Имущество граждан получило незначительные повреждения: в нескольких квартирах жилого дома выбиты стекла. Повреждены ограждение и хозпостройки в частном подворье. Жителям региона оказали помощь в восстановлении имущества, уточнил губернатор.

Позднее при падении подавленного украинского дрона в Воронежской области была ранена женщина 1956 года рождения. Глава региона Александр Гусев информировал, что она была госпитализирована. Также пострадала небольшая пилорама, принадлежащая индивидуальному предпринимателю. Повреждения получили два частных домовладения.

Кроме того, Министерство обороны РФ предупредило, что украинские военные попытались атаковать шесть российских регионов с помощью беспилотников. Под ударом оказались Курская, Тамбовская, Белгородская, Брянская и Липецкая области, а также Республика Мордовия.