В Сенате США проголосовали по законопроектам о военной помощи Украине

Фото: МО Украины

Пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Мероприятию предшествовали недолгие дебаты.

Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. После окончательного одобрения Сенатом пакет передадут на подпись к президенту США Джо Байдену.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены 20 апреля в палате представителей Конгресса США. Киев получит от Вашингтона $60,84 млрд. Кроме того, парламентарии проголосовали за конфискацию замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также за введение дополнительных санкций в отношении Китая.

Главы государств и правительств Евросоюза по итогам встречи по Украине ранее призвали как можно скорее передать ВСУ системы ПВО. Они потребовали у Совета ЕС предпринять шаги для достижения этой цели, в том числе поднять вопрос на ближайшем заседании на уровне глав МИД и министров обороны.