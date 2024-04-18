ЕС потребовал срочно передать Украине системы ПВО и ракеты

Фото: Министерство обороны Украины

Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите в Брюсселе подчеркнули необходимость срочно предоставить Украине системы ПВО и всю необходимую ей военную помощь, о чем говорится в итоговом заявлении встречи по Украине. Там призвали Совет ЕС предпринять шаги для достижения этой цели, в том числе поднять вопрос на ближайшем заседании на уровне глав МИД и министров обороны 22 апреля.

Евросовет подчеркивает необходимость срочно предоставить воздушную оборону Украине и ускорить и активизировать поставки всей необходимой военной помощи, включая артиллерийские снаряды и ракеты, — говорится в сообщении.

Ранее на блокпостах в Авдеевке заметили бойцов ВСУ с макетами автоматов. Начальник отдела оперативной работы представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) Сергей Переверзев уверен, что Украина испытывает настоящий «голод вооружения», раз вынуждена прибегать к муляжам для устрашения противника.

До этого стало известно, что немецкие власти проводят тайные переговоры с Индией по вопросу покупки боеприпасов для украинской армии. По данным источников, в арсеналах Индии хранятся сотни тысяч артиллерийских снарядов, однако Нью-Дели не желает портить отношения с Москвой и открыто передавать их Киеву.