Торгующая с Россией страна задумалась об отправке снарядов Украине Spiegel: Германия ведет тайные переговоры с Индией по закупке снарядов для ВСУ

Фото: МО Украины

Власти Германии тайно обсуждают сделку с Индией на поставку боеприпасов Украине, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники. При этом, по данным издания, в Нью-Дели не хотят открыто продавать снаряды для Вооруженных сил Украины, чтобы не портить отношения с Россией, с которой у нее налажены торгово-экономические отношения.

Арсенал Индии включает в себя сотни тысяч артиллерийских снарядов. Отмечается, что Берлин ведет негласные переговоры с руководством азиатской страны через посредников. Также не исключено, что Германия может заключить аналогичные сделки с арабскими странами, некоторые из которых имеют большие запасы боеприпасов.

Руководитель ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии Кристиан Фрейдинг отметил, что ведомство ищет новые источники на приобретение снарядов. По его словам, на закупку оружия для Украины правительство ФРГ выделит €7 млрд в 2024 году.

К сожалению, артиллерийские и зенитные боеприпасы не так широко доступны на полках по всему миру, — заявил Фрейдинг.

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее сообщила, что ФРГ выделит Украине еще €100 млн на гуманитарные нужды. Об этом она заявила после визита в Одессу и Николаев. В общей сложности помощь Германии на эти цели за два года достигнет €1 млрд.