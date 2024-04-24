Два энергообъекта загорелись в Смоленской области после атаки БПЛА Анохин: два энергообъекта загорелись после атаки дронов ВСУ в Смоленской области

Фото: МО Украины

Два топливно-энергетических объекта загорелись в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Смоленскую область, информировал в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин. По его словам, МЧС ликвидируют возгорание на месте инцидента.

Силы ПВО ВС России ведут борьбу с воздушными целями. По всей вероятности в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания, — сообщил глава области.

Анохин призвал местных жителей сохранять спокойствие. Губернатор пообещал информировать о дальнейшем развитии ситуации.

Ранее стало известно, что в Белгородской области российские средства противовоздушной обороны сбили ракету, выпущенную ВСУ из тактического ракетного комплекса «Точка-У». Атака была пресечена 22 апреля около 15:40 мск.

Тогда же губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Яковлевском городском округе сработала система ПВО из-за беспилотника. По его словам, летательный аппарат самолетного типа был ликвидирован на подлете к городу.

В Министерстве обороны РФ до этого указали, что в небе над Брянской областью около 23:30 мск в субботу, 20 апреля, сбили два дрона Вооруженных сил Украины. Как информировали в оборонном ведомстве, атаке также подверглась Белгородская область. В этом регионе уничтожили один БПЛА.