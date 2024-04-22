Беспилотник сбит при подлете к российскому городу Гладков: средства ПВО сбили БПЛА в Белгородской области

Фото: МО РФ

В Яковлевском городском округе сработала система ПВО из-за беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, летательный аппарат самолетного типа был ликвидирован на подлете к городу.

Один из разгонных блоков упал во дворе многоквартирного дома, пострадавших и разрушений нет, — написал он.

Как пояснили в Минобороны России, это произошло примерно в 12:00. В оборонном ведомстве подчеркнули, что российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

20 апреля Министерстве обороны РФ сообщило, что над Белгородской областью средства противовоздушной обороны сбили четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Ранним утром Вячеслав Гладков предупредил, что на территории всего субъекта включили сирену ракетной опасности.

Также стало известно, что российским артиллеристам удалось уничтожить гаубицу M777 производства США, которая атаковала мирных жителей Белгорода. Российский боец с позывным Марио уточнил, что воюет уже почти два года и считает уничтожение этой цели одним из главных достижений.

До этого при атаке ВСУ погибла беременная жительница Белгородской области. Украинская армия атаковала село Новая Таволжанка в регионе. В результате атаки пострадали еще три человека.