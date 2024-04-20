Сирена ракетной опасности прозвучала в российском регионе Гладков: в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

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В Белгороде и Белгородском районе включили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он призвал местных жителей укрыться в безопасном месте.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами, — написал он.

Накануне вечером дежурные силы противовоздушной обороны в Белгородской области уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны РФ, Киев попытался атаковать регион около 18:50 мск.

До этого Гладков рассказал о двух пострадавших при атаки ВСУ на село Ясные Зори Белгородского района. По словам губернатора, одна из них получила резаную рану мягких тканей головы и осколочные ранения нижней конечности, другая — осколочные ранения нижней конечности. Пострадавших экстренно доставили в областную клиническую в больницу, им оказывается помощь.

Ранее губернатор Белгородской области сообщал о работе системы противовоздушной обороны в Белгороде. В небе над городом были сбиты 25 воздушных целей. Пострадавших в результате атаки нет, в нескольких частных жилых домовладениях выбиты окна и повреждена кровля, также были повреждены складские помещения, уточнил Гладков.