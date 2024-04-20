Беременная россиянка погибла при обстреле ВСУ Гладков: беременная женщина погибла при обстреле села Новая Таволжанка

Фото: t.me/vvgladkov

Беременная жительница Белгородской области погибла при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, украинская армия атаковала село Новая Таволжанка. В результате атаки также пострадали три человека.

Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Осколком снаряда тяжело ранило беременную женщину, которая проходила в момент обстрела по улице. <...> Врачи делали все возможное, чтобы спасти и маму, и ребенка. Но, к большому горю, женщина и еще не рожденный малыш от полученных ран погибли, — написал Гладков.

Глава региона уточнил, что одна из пострадавших получила контузию и осколочные ранения бедер. Еще у двоих мужчин диагностировали незначительные ранения, медики оказали им всю необходимую помощь. По словам Гладкова, в результате обстрела были выбиты окна, посечены фасады и кровли в 12 частных домовладениях.

Ранее ВСУ атаковали село Ясные Зори Белгородского района, в результате чего пострадали две местные жительницы. Гладков заявил, что одна из них получила резаную рану мягких тканей головы и осколочные ранения нижней конечности, другая — осколочные ранения нижней конечности. При обстреле также были повреждены три частных жилых домовладения.