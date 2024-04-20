Еще три беспилотника уничтожили над российским регионом В Белгородской области средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ

Над Белгородской областью средства противовоздушной обороны сбили еще три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военного ведомства, атаку пресекли в 14:30 по московскому времени.

Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что средствам ПВО удалось уничтожить украинский БПЛА в 13:00 — тоже над Белгородской областью. Ранним утром глава региона Вячеслав Гладков предупредил, что на территории всего субъекта включили сирену ракетной опасности. Он призвал местных жителей укрыться в безопасном месте.

ВСУ в ночь на 20 апреля также атаковали Брянскую область. По словам губернатора региона Александра Богомаза, система ПВО сбила шесть украинских беспилотников. Он также отметил, что в результате падения БПЛА началось возгорание объекта энергетической инфраструктуры. Однако Богомаз не уточнил, где именно начался пожар. Информации о погибших или пострадавших не поступало.