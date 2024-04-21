Российские бойцы уничтожили гаубицу ВСУ, стрелявшую по жителям Белгорода

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Гаубица M777

Российским артиллеристам удалось уничтожить гаубицу M777 производства США, которая атаковала мирных жителей Белгорода, сообщил российский боец с позывным Марио, передает РИА Новости. Он уточнил, что воюет уже почти два года и считает уничтожение этой цели одним из главных достижений.

По словам Марио, они с товарищами получили координаты цели, выбрали позицию, ночью выехали на место, навели орудие и начали стрельбу. Гаубица была направлена в сторону Белгорода, но благодаря активной контрбатарейной борьбе российских войск удалось уничтожить ее. Боец отметил, что украинская армия регулярно атакует мирных жителей из артиллерии, но российские войска успешно борются с этим, уничтожая орудия противника.

Ранее при атаке ВСУ погибла беременная жительница Белгородской области. Украинская армия атаковала село Новая Таволжанка. В результате атаки также пострадали три человека.

Также сообщалось, что расчеты гаубиц «Мста-Б» группировки войск «Восток» уничтожили бронированные цели Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении. Для гарантированного огневого поражения бронированных целей и военных объектов используются корректируемые артиллерийские боеприпасы «Краснополь».