Над двумя регионами РФ уничтожены беспилотники ВСУ МО: Белгородская и Брянская области подверглись атаке украинских БПЛА

Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press/Global Look Press

Минобороны России в официальном Telegram-канале сообщило, что в небе над Брянской областью около 23:30 мск 20 апреля были сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины. Также ведомство проинформировало об атаке на Белгородскую область.

Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области, — говорится в публикации пресс-службы военного ведомства.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз, атаке подверглись три района области — Выгоничский, Дубровский и Навлинский. По его данным, было три дрона.

Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — уточнил Богомаз.

Минобороны РФ также заявило об уничтожении около 21:50 мск 20 апреля средствами противовоздушной обороны беспилотного летательного аппарата самолетного типа ВСУ в Белгородской области.

Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении над Тульской и Московской областями двух украинских малоразмерных воздушных шаров (МВШ). Их атаку пресекли средства ПВО.

За сутки до этого система противовоздушной обороны сбила второй за ночь беспилотный летательный аппарат над Тульской областью. Предварительно, разрушений и пострадавших не было.

Накануне ВСУ обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, информировал губернатор региона Роман Старовойт. Удары пришлись на местное предприятие и энергетический объект. Пострадавших среди жителей нет.