ПВО предотвратила удар украинской ракеты по российскому региону МО РФ: средства ПВО сбили ракету ТРК «Точка-У» над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородской области российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракету, выпущенную Вооруженными силами Украины из тактического ракетного комплекса «Точка-У», сообщает Минобороны России. Атака была пресечена около 15:40 мск.

Дежурными средствами ПВО ракета ТРК «Точка-У» уничтожена над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили опорный пункт и личный состав ВСУ на Южно-Донецком направлении. Удары наносились при помощи авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции, уточнили в ведомстве.

В качестве боеприпасов использовались фугасные авиационные бомбы с УМПК. Применение соответствующего типа снарядов позволило самолетам не входить в зону поражения ПВО противника. Получив подтверждение о ликвидации цели, экипажи вернулись на аэродром вылета.

Также сообщалось, что десантники из Бурятии в составе Южной группировки войск захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины на подступах к Часову Яру и взяли в плен четырех военнослужащих. По данным Минобороны РФ, после захвата опорника российские бойцы подавили сопротивление противника, заняли и зачистили удерживаемый пункт. Военнослужащие ВС РФ действовали в составе бронегруппы на БМД-2 и танках Т-80.