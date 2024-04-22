Стало известно о разгроме опорника ВСУ и пленении украинских бойцов МО: десантники захватили опорник ВСУ и взяли в плен четырех военных у Часова Яра

Фото: Минобороны РФ

Десантники из Бурятии в составе Южной группировки войск захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины на подступах к Часову Яру и взяли в плен четырех военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Они улучшили положение по переднему краю, продолжая активные боевые действия.

Бронегруппа улан-удэнских десантников на БМД-2 и танках Т-80, действующих в интересах соединения ВДВ, с окраин н. п. Ивановское (Красное) отработала по опорному пункту ВСУ, расположенному к западу от села. Были уничтожены вскрытые огневые точки и расчеты АГС, подавлены минометные секции противника, — говорится в публикации пресс-службы военного ведомства.

В министерстве уточнили, что после захвата опорника бронегруппой забайкальские десантники подавили сопротивление противника, заняли и зачистили удерживаемый пункт. В плен сдались четверо украинских военнослужащих.

На днях Telegram-канал «Архангел спецназа» сообщил, что российские силы выдавливают бойцов Вооруженных сил Украины из леса вокруг Часова Яра. Стало известно, что дивизии Воздушно-десантных войск РФ продолжают улучшать тактическое положение на переднем плане.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» проинформировал, что российские силы активно развивают наступление на Артемовском направлении, в частности на Часов Яр. По данным канала, также ВС РФ ведут боевые действия на флангах и постепенно охватывают группировку противника.