Стало известно об активном наступлении российских сил на Часов Яр «Иди и смотри»: ВС РФ развивают наступление на Часов Яр

Фото: МО РФ

Telegram-канал «Иди и смотри» сообщает, что российские силы активно развивают наступление на Артемовском направлении, в частности на Часов Яр. По данным канала, также ВС РФ ведут боевые действия на флангах и постепенно охватывают группировку противника. Минобороны России данную информацию не комментировало.

ВС РФ наступают из района Канал и прорывают оборону ВСУ, — передает слова источника Telegram-ресурс.

Авторы канала придают Часову Яру стратегическое значение. В публикации предполагается, что в случае его взятия российские войска смогут наступать уже на Краматорск.

Ранее отставной украинский генерал Сергей Кривонос сообщил, что у ВСУ под Часовым Яром не хватает ни людей, ни техники, ни правильно организованной работы разведки. По его словам, положение военнослужащие Украины на данном участке фронта является крайне тяжелым. Он приводит слова украинских военных, которые называют происходившее в Работино, Артемовске и Авдеевке «детскими забавами» по сравнению с тем, что сейчас творится в Часовом Яре.

До этого Кривонос заявлял, что массовое использование дронов российскими военными практически лишило ВСУ шансов использовать под Часовым Яром боевую технику. По его словам, проблем добавляют средства РЭБ армии РФ.