Российские Су-34 разбомбили опорный пункт ВСУ МО: экипажи Су-34 уничтожили опорный пункт ВСУ на Южнодонецком направлении

Фото: МО РФ

Экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили опорный пункт и личный состав ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. Удары наносились при помощи авиабомб с универсальными модулями планирования и коррекции, уточнили в ведомстве.

Летный состав Воздушно-космических сил России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара <...> по опорному пункту и живой силе противника на Южнодонецком направлении, — говорится в сообщении.

В качестве боеприпасов использовались фугасные авиационные бомбы с УМПК. Применение соответствующего типа снарядов позволило самолетам не входить в зону поражения ПВО противника. Получив подтверждение о ликвидации цели, экипажи вернулись на аэродром вылета.

Также сообщалось, что десантники из Бурятии в составе Южной группировки войск захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины на подступах к Часову Яру и взяли в плен четырех военнослужащих. По данным Минобороны РФ, после захвата опорника российские бойцы подавили сопротивление противника, заняли и зачистили удерживаемый пункт. Военнослужащие ВС РФ действовали в составе бронегруппы на БМД-2 и танках Т-80.