В КНДР рассказали о «психотропном веществе» для Зеленского из США МИД КНДР: военная помощь США стала «психотропным веществом» для Зеленского

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Военная помощь украинским властям со стороны Соединенных Штатов является лишь «психотропным веществом», которое временно облегчает страх Киева и президента страны Владимира Зеленского, в частности, передает Центральное телеграфное агентство Кореи заявление заместителя министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иля. По его словам, американский законопроект о дополнительной поддержке Украины — это всего лишь «попытка переливания крови».

Решительно утверждаю, что законопроект США о дополнительной военной помощи является всего лишь психотропным веществом, временно облегчающим страх своры Зеленского, которая с каждым днем теряет инициативу на поле боя на Украине, — отметил дипломат.

США военной помощью пытаются продлить остаток жизни правительства Украины, обратил внимание политик. При этом украинские власти «находятся в предсмертной агонии», констатировал он.

Ранее посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что Соединенные Штаты смогли утвердить новый пакет помощи Киеву, однако это не означает немедленных поставок. По ее словам, у американцев попросту нет заявленного объема вооружений. Поставки вооружения могут стартовать уже до конца апреля, однако о больших объемах речи пока не идет, предупредила дипломат.