Киеву озвучили один неприятный факт о новых поставках оружия из США Посол Маркарова: у США нет оружия, которое пообещали Украине

Фото: Air Force Airman Keagan Lee

Соединенные Штаты смогли утвердить новый пакет помощи Киеву, однако это не означает немедленных поставок, заявила в интервью изданию «Европейская правда» посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова. По ее словам, у американцев попросту нет заявленного объема вооружений.

Значит ли это, что техники есть на все $23 млрд, [чтобы ее] уже передать? К сожалению, нет. Мы ее максимально быстро ищем. Соединенные Штаты ее ищут не только в Соединенных Штатах. Для этого каждый месяц собирается группа [в формате] «Рамштайн», — рассказала Маркарова.

Она не исключила, что поставки американского вооружения могут стартовать уже до конца апреля, однако о больших объемах речи пока не идет.

Палата представителей США проголосовала за оказание военной поддержки Украине, Израилю и Тайваню 20 апреля. Предполагается, что Киев может рассчитывать на помощь, эквивалентную $60,84 млрд. Кроме того, парламентарии проголосовали за конфискацию замороженных активов России фактически для их передачи Киеву.

В западном экспертном сообществе при этом считают, что США опоздали с решением о финансировании Украины. Опрошенные агентством Reuters аналитики считают, что за время споров в Вашингтоне ситуация в зоне боевых действий существенно изменилась. Более того, как полагают эксперты, нет гарантии воплощения в жизнь заявленных планов вашингтонских политиков.