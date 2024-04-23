На Западе признали, что США опоздали с помощью Украине Reuters: Конгресс США слишком поздно одобрил выделение помощи Киеву

Фото: МО Украины

Палата представителей Конгресса США слишком поздно одобрила законопроект о дополнительной помощи Украине на $60 млрд, за это время ситуация на передовой претерпела существенные изменение и не в пользу украинской стороны, сообщает агентство Reuters со ссылкой на опрошенных экспертов. При этом, по их словам, нет гарантии того, что за одобрением этого законопроекта последует дальнейшая помощь.

Помощь прибудет гораздо позже, чем надеялась Украина, у которой заканчиваются боеприпасы и которая находится под возобновившимся натиском России, — говорится в публикации.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены 20 апреля в палате представителей Конгресса США. Киев получит от Вашингтона $60,84 млрд. Кроме того, парламентарии проголосовали за конфискацию замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также за введение дополнительных санкций в отношении Китая.

Главы государств и правительств Евросоюза по итогам встречи по Украине ранее призвали как можно скорее передать ВСУ системы ПВО. Они призвали Совет ЕС предпринять шаги для достижения этой цели, в том числе поднять вопрос на ближайшем заседании на уровне глав МИД и министров обороны 22 апреля.