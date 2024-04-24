«Короткий ответ»: в США высказались об успехах ВСУ на поле боя Кирби: украинский конфликт развивается не в пользу Киева

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Боевые действия развиваются на Украине не в пользу Киева ни в Донбассе, ни в других частях страны, признал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. По его словам, наблюдавшийся до настоящего времени отказ Конгресса США возобновить финансирование военной помощи Украине привел в том числе к ее поражениям.

Короткий ответ — да. Абсолютно точно был ущерб [позициям Киева на поле боя] в последние несколько месяцев <...> С течением времени, с наступлением лета-осени мы сможем продолжать с украинцами переговоры относительно их более долгосрочной стратегии отражения российской агрессии, а затем подгонять пакеты [дальнейших поставок оружия и военной техники Киеву] для удовлетворения этих потребностей, — констатировал он.

Ранее пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США. Мероприятию предшествовали недолгие дебаты. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта.

Законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню были одобрены 20 апреля в палате представителей Конгресса США. Киев получит от Вашингтона $60,84 млрд. Кроме того, парламентарии проголосовали за конфискацию замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также за введение дополнительных санкций в отношении Китая.