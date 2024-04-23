Украине предрекли настоящий ад: новости СВО на вечер 23 апреля

Фото: МО РФ

У Киева остался месяц, чтобы подготовиться к большому наступлению России, которое может начаться в конце мая, заявил польский генерал Богуслав Пацек. По его словам, через несколько недель на Украине начнется настоящий ад. Поддержка Запада поможет ВСУ продержаться несколько месяцев, но судьба конфликта уже предрешена, считает офицер.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 23 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ потеряли порядка полумиллиона бойцов с начала СВО

Вооруженные силы Украины потеряли порядка полумиллиона военнослужащих за все время проведения специальной военной операции России, заявил на заседании коллегии Министерства обороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу. В вопросе техники противник лишился более 22 тысяч беспилотных летательных аппаратов, 3,5 тысячи снарядов HIMARS и 600 ракет.

Шойгу заявил, что Вооруженные силы России завладели инициативой по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, российская армия взяла под контроль населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка в ДНР. Помимо этого, продолжил он, ВС РФ продолжают расширять зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

Фото: David Young/dpa/Global Look Press

Первые образцы зенитного ракетно-пушечного комплекса С-500 в двух модификациях поступят в российскую армию в 2024 году. Кроме того, армия России возьмет на вооружение ЗРК С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У» и РЛС нового поколения, добавил министр обороны.

ВС России завладели комплексами РЭБ НАТО в Новомихайловке

Российские военнослужащие взяли в качестве трофеев оборудование и оружие ВСУ, которое украинские бойцы оставили при бегстве с позиций в городе Новомихайловке в ДНР, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале. Среди найденного: комплексы РЭБ стран НАТО, противотанковые гранатометы Javelin, а также шведские гранатометы с боекомплектами. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России поразил бойцов ВСУ и украинские опорные пункты на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Удары производились неуправляемыми авиаракетами. После противоракетного маневра экипаж вертолета выпустил тепловые ловушки и направился на аэродром вылета.

ВСУ идут на «аморальные ухищрения» в Часовом Яре

Вооруженные силы Украины массово наносят на строения Часова Яра надписи, которые гласят, что внутри находятся гражданские, рассказал военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, таким образом ВСУ рассчитывают осложнить российским войскам штурм города. При этом военэксперт назвал подобные поступки ВСУ «аморальными ухищрениями».

Фото: МО Украины

ВСУ открыли минометный огонь по сослуживцам, которые решили сдаться в плен российским войскам, военные ВС РФ сказали им лечь и пытались защитить бойцов от огня, рассказал украинский военнопленный Андрей Бабенко. По его словам, после обучения в Британии его отправили на передний край под Лиман, где подразделение украинского военного понесло большие потери.

В Херсонской области уничтожили украинский ночной десант

На территории Херсонской области ночью уничтожены четыре лодки ВСУ, на которых находился десант противника, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, в результате провальной наступательной операции на левый берег Днепра потери среди украинских военных составили до 15 человек.

Как уточнил Сальдо, подразделения российской группировки войск «Днепр» нанесли огневое поражение 141-й, 65-й и 128-й бригадам украинских формирований. Армия России также нанесла серию ударов по местам скопления ВСУ на правом берегу Днепра, в том числе по технике и пунктам временной дислокации военных Украины. В результате ударов были уничтожены две машины ВСУ.

Под Харьковом уничтожили многометровую телевышку

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой находились системы связи украинской ПВО, вечером 22 апреля. По его словам, взрыв был «дикой силы», и почти сразу началась вторичная детонация. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Видео падения телевышки позднее появилось в Сети. Кадры были сделаны из здания поблизости. На ролике видно, как верхушка конструкции отломилась и рухнула к основанию строения.

Фото: МЧС Харькова

В зоне СВО погиб высокопоставленный контрразведчик СБУ

Военный аналитик Борис Рожин сообщил о ликвидации майора департамента военной контрразведки СБУ Артема Друзя. По его данным, 46-летний контрразведчик с позывным Люкс погиб 17 апреля в Чернигове.

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ближайшими целями российской армии в зоне СВО могут стать ж/д узлы, перевалочные пункты и аэродромы, расположенные как вблизи линии боевого столкновения, так и в глубине Украины. Он обратил внимание на резервы ВСУ в Славянске, Краматорске и Херсоне около зоны боев, по которым также могут быть нанесены удары.

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