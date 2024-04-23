Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала СВО Шойгу: потери ВСУ за все время СВО составили почти полмиллиона солдат

Фото: David Young/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины потеряли практически полмиллиона военнослужащих за все время проведения специальной военной операции России, заявил на заседании коллегии Министерства обороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу. Он добавил, что противник также лишился более 22 тысяч беспилотных летательных аппаратов, 3,5 тысячи снарядов HIMARS и 600 ракет.

Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих, — заявил Шойгу.

Министр добавил, что Украине не удалось достичь поставленных целей в контрнаступлении. Кроме того, российские военные развеяли миф о превосходстве западного вооружения. Шойгу также обратил внимание, что США выделили почти $61 млрд Украине, большая часть из которых уйдет на финансирование американского военно-промышленного комплекса.

Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы, — сказал глава Минобороны.

В ходе заседания Шойгу также озвучил число военнослужащих НАТО, находящихся у российской границы. По словам министра, на сегодняшний день группировка войск Североатлантического альянса насчитывает до 33 тысяч человек. Шойгу объяснил это, в том числе, присоединением Швеции к военному блоку.