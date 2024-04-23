Шойгу раскрыл численность группировки войск НАТО у границ России Шойгу: группировка войск НАТО у границ России насчитывает до 33 тысяч человек

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Группировка войск усиления НАТО у границ России на сегодняшний день насчитывает до 33 тысяч человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства. Такое число натовских военных в том числе связано с присоединением Швеции к Североатлантическому альянсу, что усилило военно-политическую напряженность на западном и северо-западном стратегических направлениях России, подчеркнул он.

Сегодня группировка войск усиления НАТО у наших границ насчитывает до 33 тысяч человек, около 300 танков и более 800 других боевых бронированных машин, — сказал глава ведомства.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на президента Финляндии Александра Стубба предупреждало, что лидерам стран, входящих в состав НАТО, следует вести себя более сдержанно и менее воинственно в отношении России. По словам главы Финляндии, его беспокоит возможность глобального конфликта Североатлантического альянса с Россией. Однако такой вариант маловероятен, считает он.

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов ранее заявил, что России необходимо в ближайшие 10 лет в два-три раза увеличить количество разрабатываемых сверхзвуковых стратегических ракетоносцев Ту-160 для наращивания их боевого потенциала. По его мнению, модернизированные бомбардировщики станут «костью в горле» для Соединенных Штатов.