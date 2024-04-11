В Европе указали на ошибку стран НАТО в отношениях с Россией Президент Финляндии: странам НАТО следует быть менее воинственными с Россией

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Лидерам стран, входящих в состав НАТО, следует вести себя более сдержанно и менее воинственно в отношении России, передает Financial Times (FT) со ссылкой на президента Финляндии Александра Стубба. По словам главы государства, его немного беспокоит возможность глобального конфликта Североатлантического альянса с РФ, однако такой вариант маловероятен.

Меня немного беспокоят эти довольно воинственные разговоры о том, что Россия собирается проверить статью 5 Устава НАТО о коллективной обороне и что Европа следующая на очереди. Я думаю, что мы должны готовиться к этому, но, на мой взгляд, это крайне маловероятно, — пояснил президент.

Стубб также заявил, что опасения о действиях России за пределами Украины безосновательны до 2030 года. Он констатировал, что подобные предупреждения отвлекают от главных целей Европы — предоставления Киеву помощи в кратчайшие сроки и усиления собственных вооруженных сил. В завершение политик обратился к странам НАТО с призывом поддерживать украинскую сторону столько, сколько потребуется, не жалея на это свои ресурсы.

Ранее издание Spiegel сообщило, что Германии, возможно, придется остановить программу перевооружения из-за недостаточного финансирования. На данный момент на оборонный бюджет следующего года запланировано €52 млрд. Однако этого недостаточно для дальнейшей модернизации бундесвера, подчеркнул глава ведомства.