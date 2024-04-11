В Германии могут остановить программу перевооружения Писториус заявил о возможной остановке перевооружения ФРГ без допсредств

Фото: Moritz Frankenberg/dpa/Global Look Press

Борис Писториус

Германии, возможно, придется остановить программу перевооружения, сообщило издание Spiegel. Министр обороны страны Борис Писториус, рассказывая об этом, заверил, что планирует добиться увеличения бюджета, чтобы избежать такого исхода.

На данный момент на оборонный бюджет следующего года запланировано €52 млрд. Однако этого недостаточно для дальнейшей модернизации бундесвера, подчеркнул глава ведомства.

Министр обороны Борис Писториус (СДПГ) хочет добиться значительного увеличения бюджета на 2025 год в ходе предстоящих переговоров по бюджету с министром финансов Кристианом Линднером (СвДП) <...> Без значительного увеличения оборонных расходов в бюджете, как заявил министр за закрытыми дверями, бундесверу будет грозить «остановка перевооружения», — отметили авторы материала.

До этого Писториус предупредил остальных членов правительства, что бундесверу в следующем году не хватит до €6 млрд. Под вопросом может оказаться даже достижение показателя НАТО по военным расходам в 2% ВВП. На 2025 год Минфин под руководством Кристиана Линднера предусмотрел военные расходы в размере €52 млрд, но эксперты министерства обороны произвели подсчеты и пришли к выводу, что для достижения натовского показателя в 2% ВВП в следующем году ассигнования на военные нужды нужно увеличить на €4,5—6,0 млрд.

Ранее Писториус констатировал, что Германия не готова к противостоянию с Россией. По его словам, Берлин совсем не подготовлен к защите от проблем безопасности, и больше нельзя испытывать «непоколебимую уверенность» в мире в регионе.