В Минобороны Германии признали неготовность к противостоянию в Россией Писториус заявил о неготовности Германии к противостоянию с Россией

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Борис Писториус

Германия не готова к противостоянию с Россией, заявил министр обороны страны Борис Писториус. По его словам, которые приводит британское издание The Telegraph, Берлин совсем не готов защитить себя от проблем безопасности. Также министр призвал подготовиться к противостоянию «угрозам, исходящим от России» и других акторов.

Германия не готова защищать себя от проблем безопасности, с которыми столкнется Европа в будущем, — сказал Писториус.

Ранее Писториус ранее заявил, что Берлину необходимо осознать вероятность опасного военного конфликта с Москвой. В этой связи, считает он, Германии необходимо вооружаться. При этом он указал на необходимость присутствия по данной причине немецкой бригады в странах Балтии.

Политолог Дмитрий Родионов считает, что западные политики и СМИ продолжают пугать общество угрозой нападения России и возможностью третьей мировой войны для оправдания роста военных расходов. Также, по его словам, «российская угроза» является обоснованием поддержки Украины.

Тем временем, глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Германию отказаться от роли «американского лакея» и задуматься о своих национальных интересах. Он напомнил, что ФРГ еще есть что терять. Это, по его словам, «само существование Германии».