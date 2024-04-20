Назван российский самолет, ставший костью в горле для США Генерал Попов: десятки модернизированных Ту-160 станут костью в горле для США

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

России необходимо в ближайшие 10 лет в два-три раза увеличить количество разрабатываемых сверхзвуковых стратегических ракетоносцев Ту-160 для наращивания их боевого потенциала, предположил в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. По его мнению, модернизированные бомбардировщики станут «костью в горле» для Соединенных Штатов.

Если мы взялись за наращивание боевого потенциала Ту-160, то в ближайшие 10 лет, предположу, нам нужно увеличить их количество в два-три раза. То есть примерно нам нужно до 50 таких ракетоносцев. И это станет для США костью в горле, особенно модернизированные варианты Ту-160 и новейшие, только что вышедшие с завода, — одни из лучших в своем классе на следующие 50 лет. <...> Его тактико-технические характеристики отвечают современности, можно сравнить даже с пятым поколением, с истребителем Су-57, — высказался Попов.

Он добавил, что Ту-160 станут еще более опасными в плане уничтожения любых объектов в Европе и США, если обеспечить их технологиями малозаметности. Попов считает, что десятки подобных ракетоносцев будут «кромешным адом» для стран НАТО. Однако, как отметил летчик, Россия намерена задействовать ракетоносцы только в целях обороны и обеспечения неприкосновенности государственных границ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российские разработчики Ту-160М создали новую машину, аналогов которой в мире нет. Глава государства подчеркнул, что армейская авиация выполняет сегодня очень серьезные и нужные задачи на поле боя и заслуживает самой высокой оценки и уважения. Как отметил российский лидер, Ту-160М — это машина стратегической авиации, способная нести ядерное оружие.