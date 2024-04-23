Российские военные прикрыли солдат ВСУ от украинских минометов Пленный Бабенко: минометчики ВСУ открыли огонь по решившим сдаться сослуживцам

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины открыли минометный огонь по сослуживцам, которые решили сдаться в плен российским войскам, рассказал украинский военнопленный Андрей Бабенко, его слова приводит ТАСС, ссылаясь на сведения Минобороны России. По словам Бабенко, российские военные сказали им лечь и пытались защитить бойцов от минометного огня.

Когда нас выводили из окопов, то по нам начал работать наш миномет. Российские солдаты сказали нам лечь и пытались защитить нас от обстрела, — заявил украинский пленный.

Как уточнил Бабенко, его отправили на передний край под Лиман после обучения в Британии. Там подразделение украинского военного понесло большие потери. После этого командование перебросило солдат на другие позиции.

При очередном обстреле наших позиций мы спрятались в блиндаж, чтобы переждать удар, но штурмовая группа подобралась к нам и взяла нас в плен, — добавил пленный.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о сдаче в плен трех военнослужащих украинской армии. По словам губернатора, для этого бойцы переплыли Днепр. При этом о своем намерении сдаться солдаты ВСУ объявили российской стороне заранее, их действия координировались.