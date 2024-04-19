Трое украинских солдат переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен ВС РФ Сальдо: трое солдат ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ

Трое украинских военнослужащих переплыли Днепр в Херсонской области и сдались в плен российским силам, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, о своем намерении они сообщили российской стороне заранее и их действия координировались.

Рано утром 17 апреля трое украинских военных переплыли Днепр и сдались в плен российской армии. О намерениях они сообщили нашему командованию заранее, все было скоординировано и прошло успешно, — написал он.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно с военнослужащими 4-й бригады 2-го армейского корпуса российской армии взяли в плен солдат из 5-й штурмовой группы украинской армии. Также он опубликовал кадры беседы с плененными бойцами. По словам Кадырова, украинские военные попали в плен в районе населенного пункта Клещеевка.

До этого сообщалось, что военнослужащий ВСУ Евгений Погребняк сдался в плен после того, как прочитал записку, которую сбросил беспилотник ВС России. В ней было сказано: «Солдат ВСУ, сдавайся, мы гарантируем тебе безопасность». Он добавил, что ВСУ испытывают нехватку оружия и многие украинские военные не хотят участвовать в сражениях.