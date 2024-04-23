Стало известно о ликвидации высокопоставленного контрразведчика СБУ Военный аналитик Рожин сообщил о гибели в Чернигове майора СБУ Друзя

Фото: МО РФ

Военный аналитик Борис Рожин в своем Telegram-канале сообщил о ликвидации майора департамента военной контрразведки СБУ Артема Друзя. По его данным, 46-летний контрразведчик с позывным Люкс погиб 17 апреля в Чернигове.

Ликвидирован майор департамента военной контрразведки СБУ Артем Друзь. Искал шпионов в черниговской гостинице «Профсоюзная» 17 апреля, — написал Рожин.

Российские силы утром 17 апреля нанесли ракетный удар по гостинице в Чернигове, где в это время проходило совещание руководства оперативного командования ВСУ «Север». СМИ писали, что целью стало, предположительно, здание гостиницы «Профсоюзная», в которой расположились украинские военнослужащие. Минобороны России данную информацию не комментировало.

По информации прессы, в совещании участвовал генерал-лейтенант Дмитрий Красильников. Также сообщается, что в гостинице в это время находилось немало польских наемников. Место проведения мероприятия вскрыла российская разведка и передала координаты ракетчикам.

Украинские источники подтверждали информацию о больших потерях среди солдат и офицеров Вооруженных сил Украины. Местные жители сообщали, что в городе объявили поиск тех, кто мог передать координаты цели.