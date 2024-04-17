Стало известно, что ракеты в Чернигове накрыли совещание генералов ВСУ MK.RU: ВС РФ нанесли удар по гостинице в Чернигове во время совещания ВСУ

Фото: ГСЧС Украины

Российские силы утром 17 апреля нанесли ракетный удар по гостинице в Чернигове, где в это время проходило совещание руководства оперативного командования ВСУ «Север», сообщает MK.RU. По данным издания, целью стало, предположительно, здание гостиницы «Профсоюзная». Минобороны России данную информацию не комментировало.

По данным издания в совещании участвовал генерал-лейтенант Дмитрий Красильников. Также сообщается, что в гостинице в это время находилось немало польских наемников. Место проведения мероприятия вскрыла российская разведка и передала координаты ракетчикам.

Украинские источники подтверждают информацию о больших потерях противника. Местные жители сообщают, что в городе ищут тех, кто мог передать координаты цели.

Ранее Telegram-канал «Военное обозрение» опубликовал видео ракетных ударов по объектам в центре Чернигова. По данным канала, всего было три прилета, после которых в городе частично пропало электроснабжение. На опубликованных кадрах, снятых очевидцами, видно, как снаряд поражает здание, которое уже дымится.

Также сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили склады боеприпасов украинских войск, принадлежавшие оперативно-тактической группе «Донецк» и 125-й бригаде территориальной обороны украинской армии. В Минобороны России сообщили, что поражены также хранилища «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).