Появились кадры ракетных ударов по целям в центре Чернигова «ВО» опубликовало кадры ударов по целям в центре Чернигова

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Военное обозрение» опубликовал видео ракетных ударов по объектам в центре Чернигова. По данным канала, всего было три прилета, после которых в городе частично пропало электроснабжение. Минобороны России данную информацию не комментировало.

На опубликованных кадрах, снятых очевидцами, видно, как снаряд поражает здание, которое уже дымится. По информации RG.RU, удар пришелся по отелю, где располагались военнослужащие ВСУ или по командному пункту. Минобороны России также не комментировало эти данные.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские силы уничтожили в ЛНР колонну техники, перевозившую боеприпасы для ВСУ. По его данным, она передвигалась ночью между Грековкой и Макеевкой на Сватовско-Кременском участке фронта. ВС РФ ударили по машине барражирующим снарядом, в результате чего произошла детонация. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» также сообщил об ударе авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России по подконтрольному Украине поселку Нью-Йорк. По данным канала, в населенном пункте, до 2021 года именовавшемся Новгородское, была замечена концентрация подразделений Вооруженных сил Украины.