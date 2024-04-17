ВС РФ уничтожили колонну техники с боеприпасами для ВСУ Марочко: в зоне СВО уничтожена колонна техники с боеприпасами для ВСУ

Фото: МО РФ

Российские силы уничтожили в ЛНР колонну техники, перевозившую боеприпасы для ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его данным, она передвигалась ночью между Грековкой и Макеевкой на Сватовско-Кременском участке фронта. Марочко отметил, что ВС РФ ударили по машине барражирующим снарядом, в результате чего произошла детонация. Минобороны России данную информацию не комментировало.

На Сватовско-Кременском участке уничтожена колонна техники, перевозившая боеприпасы. <...> При нанесении удара при помощи барражирующего боеприпаса по ведомой машине началась повторная детонация. В результате все три автомобиля сгорели вместе с перевозимым грузом, — сообщил он.

Ранее Марочко заявил, что в некоторых населенных пунктах Харьковской области создается партизанское движение, подобное Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). По его словам, в его формировании задействованы украинские спецслужбы. Членами движения становятся местные жители, зачастую для их вербовки используются шантаж и угрозы, уточнил он.

До этого подполковник ЛНР в отставке сообщал, что ВСУ все реже контратакуют на Купянском направлении. По его словам, украинские войска постепенно переходят в глухую оборону.