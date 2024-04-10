Стало известно о планах ВСУ на Купянском направлении Марочко: ВСУ постепенно переходят в глухую оборону на Купянском направлении

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины все реже контратакуют на Купянском направлении, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале. По его словам, ВСУ постепенно переходят в глухую оборону.

Марочко подчеркнул, что украинские военные концентрируются на контрбатарейной борьбе и обороне. Он добавил, что на этом участке фронта у ВСУ наблюдается нехватка бронетехники, а также личного состава. Кроме того, существуют трудности с подвозом боеприпасов.

Марочко также отмечал, что вокруг Харькова создается буферная зона безопасности, огораживающая город от пророссийски настроенных граждан. По его данным, в ряд населенных пунктов области прибывают представители военизированных радикальных движений. При этом Киев практически завершил строительство оборонительных укреплений на Купянском направлении.

Ранее блогер Юрий Подоляка сообщил, что жители Харькова массово уезжают из города после заявлений местных властей о разрушенной инфраструктуре, перебоях с электричеством, а также на фоне слухов о скором начале боевых действий в городе. На опубликованных кадрах видно, как на выезде из города образовалась масштабная пробка из автомобилей, которые пытаются уехать.