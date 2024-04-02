Стало известно, как Харьков огораживают от пророссийских граждан Марочко: вокруг Харькова создается буферная зона от пророссийских граждан

Фото: МО Украины

Вокруг Харькова создается буферная зона безопасности, огораживающая город от пророссийски настроенных граждан, сообщил в своем Telegram-канале подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его данным, в ряд населенных пунктов области прибывают представители военизированных радикальных движений. Небольшими группами они размещаются в разных местах, в большей степени домах и квартирах мирных граждан.

Исходя из крупных населенных пунктов, занятых радикалами, (Дергачи, Люботин, Чугуев, Змиев и Изюм), можно предположить, что таким образом вокруг Харькова создается буферная зона безопасности от пророссийски настроенных граждан, — приходит к выводу эксперт.

Ранее блогер Юрий Подоляка сообщил, что жители Харькова массово уезжают из города после заявлений местных властей о разрушенной инфраструктуре, перебоях с электричеством, а также на фоне слухов о скором начале боевых действий в городе. На опубликованных кадрах видно, как на выезде из города образовалась масштабная пробка из автомобилей, которые пытаются уехать.

В то же время представитель подполья Сергей Лебедев сообщает, что в Харькове в большом количестве размещены бойцы бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По его словам, особенно часто их замечают по вечерам в центре города.