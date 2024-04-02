Массовый отъезд жителей Харькова из города попал на видео Блогер Подоляка: жители Харькова массово покидают покидают город

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости

Жители Харькова массово уезжают из города после заявлений местных властей о разрушенной инфраструктуре. Соответствующий ролик опубликовал блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале. На кадрах видно, как на выезде из города образовалась масштабная пробка из автомобилей, которые пытаются уехать.

Как отмечает блогер, это происходит из-за регулярных перебоев с электричеством, а также на фоне слухов о скором начале боевых действий в городе. Точное число человек, покидающих город, неизвестно. «Но процесс пока только набирает обороты, — считает Подоляка.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров констатировал, что после масштабных ударов по энергетической инфраструктуре Украине будет проблематично решить вопрос с восстановлением поврежденных ГЭС в стране. По его словам, процесс осложняет политика последних десятилетий, выражающаяся в сознательном уничтожении энергетической сферы.