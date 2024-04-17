Стало известно о создании партизанского движения в Харьковской области Марочко: в Харьковской области создается новое партизанское движение

Фото: МО Украины

В некоторых населенных пунктах Харьковской области создается партизанское движение, подобное Украинской повстанческой армии (УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), заявил в своем Telegram-канале подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в его формировании задействованы украинские спецслужбы.

В ряде населенных пунктов Харьковской области украинскими спецслужбами во взаимодействии с радикалами и националистами создаются террористические спящие ячейки, которые должны будут начать свою деятельность после освобождения населенных пунктов России, — написал он.

Как уточнил Марочко, членами движения становятся местные жители, зачастую для их вербовки используется шантаж и угрозы. По его данным, целями партизан станут разведка и диверсионная деятельность, а также действия, направленные на дискредитацию российской армии и руководства. В заключение подполковник ЛНР в отставке заявил, что в Харьковской области создаются схроны с оружием и средствами связи. Марочко добавил, что вся информация получена из личных источников.

Ранее в части районов Харьково было зафиксированы отключение электричества и нарушение графика движения поездов в метро. Уточняется, что пассажиров метрополитена информировали о временной остановке движения составов в связи с нехваткой напряжения в сети.