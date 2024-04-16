Стало известно об отключении света в Харькове «Общественное»: в части районов Харькова пропал свет

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Электричество отключилось в части районов Харькова, сообщает украинское издание «Общественное». По его данным, поезда в метро ходят с увеличенными интервалами.

Уточняется, что пассажиров метрополитена информировали о временной приостановке движения составов в связи с нехваткой напряжения в сети. После того как источник был восстановлен, интервал составил 20 минут. В метро пояснили, что меры принимаются по требованию оператора системы распределения электроэнергии.

Графики отключения света действуют в Харьковской области более недели. Согласно данным «Укрэнерго», на утро 16 апреля без света остаются около 200 тысяч потребителей в регионе. Перебои в питании возникли на фоне повреждения ряда объектов энергоинфраструктуры, в области применяются аварийные и экстренные отключения.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска ударили по подстанции в районе железнодорожной платформы «Лосево» в Харькове. По его словам, в городе наблюдаются перебои со светом. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

До этого подпольщик рассказал о массированном ударе ВС России по объектам в Харькове. Как отметил Лебедев, целью ударов стали объекты энергосистемы, взрывы раздавались как в самом Харькове, так и в соседнем Чугуеве. В российском МО также не комментировали эти данные.